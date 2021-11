01.11.2021 ( vor 1 Woche )



Der Herbst ist da und die Infektionszahlen schnellen in die Höhe: Noch- Der Herbst ist da und die Infektionszahlen schnellen in die Höhe: Noch- Gesundheitsminister Jens Spahn setzt auf Booster-Impfungen – und will deshalb die Impfzentren der Länder reaktivieren. 👓 Vollständige Meldung