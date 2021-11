Ceerockers RT @derspiegel: Sophia Thomalla feuerte ihren neuen Partner Alexander Zverev beim Tennisturnier in Wien lautstark an. Der 24-Jährige bedank… vor 14 Minuten StN_News Öffentliche Liebes-Worte für seine Sophia Thomalla #AlexanderZverev #SophiaThomalla https://t.co/srxNf26YX6 vor 35 Minuten Dating-Vergleich.com ATP-Turnier in Wien: Hier küsst Sophia Thomalla ihren Alexander Zverev https://t.co/AxdnVfM6bd vor 39 Minuten DER SPIEGEL Sophia Thomalla feuerte ihren neuen Partner Alexander Zverev beim Tennisturnier in Wien lautstark an. Der 24-Jährig… https://t.co/xgjLXWSeWm vor 46 Minuten Stuttgarter Zeitung Öffentliche Liebes-Worte für seine Sophia Thomalla #AlexanderZverev #SophiaThomalla https://t.co/OC7leL50gO vor 50 Minuten spot on news ⭐ Hier kommt das Neueste aus unserer Redaktion: "Sophia Thomalla küsst ihren Alexander Zverev nach Matchsieg" https://t.co/thX99KybJy vor 1 Stunde