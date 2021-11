01.11.2021 ( vor 1 Tag )



In Äthiopien verschärft sich der Konflikt um die Region Tigray. Ministerpräsident Abiy rief die Bevölkerung zur Gewalt gegen die Rebellen auf. Zugleich beschuldigt die Regierung die Kämpfer, in der Stadt Kombolcha mehr als 100 Jugendliche getötet zu haben.