03.11.2021 ( vor 11 Stunden )



Der Demokrat Eric Adams hat die Wahl um das Amt des Bürgermeisters von New York gewonnen. Adams wird der zweite schwarze Bürgermeister in der Geschichte der Stadt. In das Profil des liberalen Demokraten passt er allerdings nicht. Von Antje Passenheim.