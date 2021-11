04.11.2021 ( vor 10 Stunden )



Beim Europapokalabend in Berlin standen die Fans im Mittelpunkt: Mehrere Feyenoord-Anhänger waren vor der Partie festgenommen worden, zu Beginn gab es eine Pyroshow. Und dann fiel auch noch jemand in den Graben.