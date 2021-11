EU-Polen: "Irgendwann tut es weh"

Women’s Entrepreneurship Accelerator gibt Partnerschaft mit Commonwealth bekannt, um Veränderungen für Unternehmerinnen in 54 Ländern voranzubringen NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Der Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA), eine strategische Multi-Partnerschaft, bei der fünf UN-Behörden und Mary Kay Inc....

Business Wire vor 1 Woche - Pressemitteilungen





Was Lungensport bewirkt: Weniger Atemnot, mehr Fitness Körperliche Betätigung ist nicht nur für COPD-Patienten ein echter Gewinn. Auch Menschen mit Asthma, Mukoviszidose oder Lungenkrebs profitieren von speziellen...

t-online.de vor 1 Woche - Sport