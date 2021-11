Gnutiez https://t.co/rcpgSeFBAb zeitonline hat eine Headline geändert. Bayern: Mehrere Menschen bei Messerattacke in ICE… https://t.co/HiPQE04BhA vor 1 Stunde Gnutiez https://t.co/rcpgSeFBAb zeitonline hat eine Headline geändert. Bayern: Messerattacke in ICE: «Mutmaßlicher Täter… https://t.co/aPS8JhV1EM vor 2 Stunden Cityreport24 Bayern: Messerattacke im ICE: Mehrere Verletzte - Eine Festnahme https://t.co/YDMYwbEPBv https://t.co/2EAnvBXZO5 vor 2 Stunden mainpost In einem #ICE zwischen #Regensburg und #Nürnberg hat es am Samstag eine #Messerattacke gegeben. Mehrere Menschen wu… https://t.co/htoHqTqffd vor 2 Stunden Schwäbische Zeitung Es gibt mehrere Verletzte nach einer Messerattacke in einem ICE in Bayern. Die Polizei meldet eine Festnahme, die B… https://t.co/pszT1heigQ vor 3 Stunden 🎲 Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 ➦ Bayern: Messerattacke in ICE zwischen Regenburg und Nürnberg » https://t.co/cPlHom2Lh8 vor 3 Stunden