06.11.2021 ( vor 6 Stunden )



In einem Haus in Masar-i-Scharif wurden vier Frauenleichen gefunden. Möglicherweise wurden sie in eine Falle gelockt, als sie versuchten, das Land der Taliban zu verlassen. In einem Haus in Masar-i-Scharif wurden vier Frauenleichen gefunden. Möglicherweise wurden sie in eine Falle gelockt, als sie versuchten, das Land der Taliban zu verlassen. 👓 Vollständige Meldung