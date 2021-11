07.11.2021 ( vor 1 Tag )



Mit Liedern wie »Red Red Wine« und »Can't Help Falling in Love« feierte die britische Band UB40 in den Achtzigerjahren weltweit Erfolge. Nun ist Gründungsmitglied Terence »Astro« Wilson nach kurzer Krankheit gestorben.