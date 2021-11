Formel 1 in Mexiko: Max Verstappen gewinnt nach Startdebakel von Mercedes

07.11.2021 ( vor 11 Stunden )



In Mexiko starteten die Mercedes-Piloten Valtteri Bottas und Lewis Hamilton aus der ersten Reihe, aber bereits in Kurve eins zog Max Verstappen im Red Bull vorbei. Für Bottas war es ein schwarzer Tag.