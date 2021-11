Migranten zwischen Belarus und Polen: Dramatische Lage an der Grenze

08.11.2021 ( vor 1 Stunde )



Die Situation an der polnisch-belarusischen Die Situation an der polnisch-belarusischen Grenze ist chaotisch: Hunderte Menschen befinden sich unmittelbar am Grenzzaun und versuchen, nach Polen zu gelangen. Warschau zieht Truppen zusammen und hat einen Krisenstab einberufen. Von Jan Pallokat. 👓 Vollständige Meldung