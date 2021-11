09.11.2021 ( vor 14 Stunden )



Die Lage an der EU-Außengrenze zu Belarus spitzt sich zu – Tausende Die Lage an der EU-Außengrenze zu Belarus spitzt sich zu – Tausende Migranten wollen den Übertritt erzwingen. Nun hat Bundesinnenminister Horst Seehofer die Europäische Union in die Pflicht genommen. 👓 Vollständige Meldung