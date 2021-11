news.de AutoRaser müssen bei Verkehrsverstößen laut neuem Bußgeldkatalog ordentlich blechen. Für einige Sünden im Straßenve… https://t.co/DViKZwEcuy vor 53 Minuten Gerhard Haußmann #Bussgeldkatalog Höhere #Bussgelder für #Raser und #Falschparker treten in Kraft Geschwindigkeitsüberschreitungen… https://t.co/FJyqX3Xch8 vor 1 Stunde infowelt Ab dem heutigen Dienstag müssen Verkehrssünder wie Raser und Falschparker mehr zahlen, wenn sie erwischt werden. De… https://t.co/7juTZ3Ylvk vor 2 Stunden StN_News Höhere Bußgelder für Raser und Falschparker in Kraft #Bussgeldkatalog #Strassenverkehrsordnung https://t.co/q57luKPydf vor 4 Stunden Stuttgarter Zeitung Höhere Bußgelder für Raser und Falschparker in Kraft #Bussgeldkatalog #Strassenverkehrsordnung https://t.co/VSdXG7qNCK vor 4 Stunden schwarzwaelder Neuer Bußgeldkatalog: Höhere Bußgelder für Raser und Falschparker ab Dienstag https://t.co/v11wLPy41g vor 22 Stunden