Quelle: AutoMotoTV Deutschland - vor 2 Wochen



Der neue BMW X3 und der neue BMW X4 - BMW Live Cockpit Plus mit 10,25 Zoll großem Display serienmäßig 02:10 Mit dem BMW Live Cockpit Plus als Serienausstattung und einer intelligenten Vernetzung inklusive innovativer digitaler Services auf Basis des BMW Operating System 7 bieten der BMW X3 und der BMW X4 jetzt eine besonders intensive Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug. Das BMW Live Cockpit Plus...