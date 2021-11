Schorfheide am Werbellinsee: Elf Tote nach Corona-Ausbruch in Altenheim Nur etwa 50 Prozent des Pflegepersonals sind geimpft: Dutzende Menschen in einem brandenburgischen Seniorenheim haben sich mit Corona infiziert. Der Leiter soll...

Spiegel vor 1 Woche - Top





Grafenegg Festival: Sänger trotz Impfung Corona-positiv Nach Absprache mit den Behörden muss das Eröffnungskonzert jetzt ohne Chor auskommen. *Niederösterreich. *Wegen eines Corona-Falls kommt es zu einer...

oe24 vor 1 Woche - Kultur