„Dann werden wir in den nächsten Tagen den K-Fall ausrufen“ Markus Söder sieht eine zunehmend schwierigere Situation in den Krankenhäusern in Bayern. „Die Intensivbetten laufen voll“, sagte er nach der Sitzung des...

Welt Online vor 1 Stunde - Top





Bayern-Fußballerinnen: Winter-Trainingslager in Katar Die Fußballerinnen des FC Bayern beziehen in der Winterpause erneut ein Trainingslager in Katar. Seit 2018 reisen die Münchnerinnen zur Winter-Vorbereitung...

t-online.de vor 2 Stunden - Sport Augsburger Allgemeine Auch berichtet bei • abendblatt.de



FFP2-Maskenpflicht und Krankenhaus-Ampel: So verschärft Bayern die Corona-Regeln Die bayerische Staatsregierung bringt neue Corona-Maßnahmen auf den Weg. In diesem Zuge könnte die Krankenhaus-Ampel bereits am Samstag auf Gelb springen.

Augsburger Allgemeine vor 6 Tagen - Deutschland



So will Bayern die Corona-Maßnahmen verschärfen Die Infektionszahlen steigen, die Krankenhäuser laufen mit Covid-Patienten voll. Corona schlägt in Bayern zurück. Was die bayerische Landesregierung gegen die...

Welt Online vor 6 Tagen - Top