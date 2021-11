09.11.2021 ( vor 10 Stunden )



Markus Söder sieht eine zunehmend schwierigere Situation in den Krankenhäusern in Bayern. „Die Intensivbetten laufen voll“, sagte er nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts. In Bayern steht die Corona-Ampel auf Rot. Söder forderte eine Ministerpräsidentenkonferenz. 👓 Vollständige Meldung