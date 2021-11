30 gegen einen: In Berlin ist eine Gruppe Jugendlicher auf einen Mann losgegangen. Sie schlugen und traten – bis das Opfer bewusstlos zu Boden ging. Eine...

Das war ganz knapp für den 1. FC Köln: Gegen abgezockte Berliner tut sich die Mannschaft von Trainer Baumgart lange schwer – in der Schlussphase wird es...

Berlin (dpa) - Unter ungeklärten Umständen ist in Berlin ein Mitarbeiter der russischen Botschaft gestorben. Wachleute der Berliner Polizei sollen den...

Prozess am Amtsgericht München - Krasses Urteil um Knie-Einsatz der Polizei: Strafe für Mann, der zu Boden gedrückt wird Ein Bundespolizist fixierte einen S-Bahn-Fahrer in München am Boden, indem er sein Knie minutenlang auf dessen Halsregion setzte. Der Überwältigte schrie...

Focus Online vor 6 Tagen - Politik