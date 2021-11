10.11.2021 ( vor 4 Stunden )



Auch unter Schülerinnen und Schülern gibt es immer mehr Corona-Infektionen: Laut Kultusministerkonferenz waren in der vergangenen Woche rund 23.000 Fälle bekannt. Mehr als 50.000 Kinder und Jugendliche befanden sich in Quarantäne