DocHubee #AfD Ungeimpfte Alice #Weidel nach #Corona-Infektion in Quarantäne #AliceWeidel https://t.co/voh1z8Pm3F via @welt vor 22 Minuten WorldNews123ONE RT @welt: Ungeimpfte Alice Weidel nach Corona-Infektion in Quarantäne https://t.co/xjXTN43P1H https://t.co/AkQBeTNIiw vor 1 Stunde Alexander So wird sich das Problem mit der #AfD mittelfristig auch lösen. https://t.co/ojtj2QkGta vor 1 Stunde Klambos💚 RT @praeventionszen: "Wer dies nicht nachweist, muss auf den Tribünen Platz nehmen." Wie geil! Man darf die Abgeordneten von oben vollhuste… vor 7 Stunden ytirohtuAlanoitaR "Wer dies nicht nachweist, muss auf den Tribünen Platz nehmen." Wie geil! Man darf die Abgeordneten von oben vollhu… https://t.co/Bv5BFgGwVz vor 8 Stunden Max Reinshagen Na so ein Pech 😎. AfD-Politikerin: Ungeimpfte Alice Weidel nach Corona-Infektion in Quarant… https://t.co/9BBEIcYYc9 vor 8 Stunden