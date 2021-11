Frau Mensch 😷 Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr mit Delta in Innenräumen? Testen Sie, wie sicher Ihr Umfeld ist mit dem ZEIT ONL… https://t.co/SzSsUmwTvb vor 55 Minuten Kapito RT @juliustroeger: Wir haben unseren Aerosole-Rechner aktualisiert: So hoch ist die Ansteckungsgefahr mit Delta in Innenräumen https://t.co… vor 1 Stunde Mario Burkhardt RT @juliustroeger: Wir haben unseren Aerosole-Rechner aktualisiert: So hoch ist die Ansteckungsgefahr mit Delta in Innenräumen https://t.co… vor 2 Stunden Elke Seifried So hoch ist die Ansteckungsgefahr mit Delta in Innenräumen https://t.co/5oKlGiEl8n via @zeitonline vor 5 Stunden WolfgangKaiser RT @juliustroeger: Wir haben unseren Aerosole-Rechner aktualisiert: So hoch ist die Ansteckungsgefahr mit Delta in Innenräumen https://t.co… vor 9 Stunden Kit 62 So hoch ist die Ansteckungsgefahr mit Delta in Innenräumen https://t.co/QWExSMuxcB via @zeitonline vor 17 Stunden