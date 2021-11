🎲 Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 ➦ Weihnachtsmärkte in Bayern: Zeit der Stille, Zeit der Pleiten » Weil die Corona-Zahlen steigen, haben mehrere Ko… https://t.co/NI5KjegYaI vor 2 Stunden Klaus-D. Sedlacek Weihnachtsmärkte in Bayern: Zeit der Stille, Zeit der Pleiten https://t.co/Mv3a7Lt0BX vor 3 Stunden Klaus-D. Sedlacek Weihnachtsmärkte in Bayern: Zeit der Stille, Zeit der Pleiten https://t.co/fIH8o0sZwi vor 3 Stunden