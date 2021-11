12.11.2021 ( vor 6 Stunden )



In Oberösterreich tritt am Montag ein In Oberösterreich tritt am Montag ein Lockdown für Ungeimpfte in Kraft. Die Regierung verteidigt die Maßnahme . Doch unter Experten und auf den Straßen gibt es Zweifel, ob der Lockdown der richtige Schritt ist. Von Srdjan Govedarica. 👓 Vollständige Meldung