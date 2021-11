12.11.2021 ( vor 7 Stunden )

Die bundesweite Sieben-Tage- Inzidenz ist erneut angestiegen und hat den fünften Tag in Folge einen Höchstwert erreicht. Auch die Zahl der Todesfälle steigt. Bundesarbeitsminister Heil will neue Regeln am Arbeitsplatz in Absprache mit Tarifparteien. Mehr im Liveticker.