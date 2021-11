12.11.2021 ( vor 6 Tagen )



Nicht Geimpfte und nicht Genesene müssen bei der Einreise von Österreich nach Deutschland bald in Quarantäne. Hierzulande grassiert das Virus in Sachsen am stärksten, auch in Thüringen und Bayern ist die Lage dramatisch. Der Überblick.