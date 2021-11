Azzurri-Trost für Jorginho - Trainer will Schützen wechseln Italiens Elfmeter-Fehlschütze Jorginho ist nach dem enttäuschenden 1:1 (1:1) in der WM-Qualifikation gegen die Schweiz von seinem Trainer und Mitspielern in...

Augsburger Allgemeine vor 42 Minuten - Sport Auch berichtet bei • ZEIT Online