BillieJoeEpitaph @Herzspitze Ich verstehe die Aufregung nicht. Auch ich habe #SPD gewählt, auch ich mag @Karl_Lauterbach und bin sic… https://t.co/fWNLRNzHCt vor 5 Stunden 🌈 KrisKrassKrosss Ich glaube nicht, dass sich an @EUTheurer als Gesundheitsminister noch was ändert (was manche fordern). Aber es wär… https://t.co/Mq3ifUyjAs vor 9 Stunden uwe voigt @Andi_Wagner @Karl_Lauterbach @janoschdahmen Lauterbach ändert jede woche seine Meinung, er ist ein Populist und wäre kein guter Minister. vor 14 Stunden Carolin @Karl_Lauterbach Anzahl freier betreibbarer Covid-Intensivbetten je 100.000Ew wäre übrigens ein richtig guter Leiti… https://t.co/a4P8AlWOod vor 17 Stunden TTT2020 @KlausMl67471449 @onfire_PH1L @reinerrudolph @the_real_urbsi @SaarlAudioslave @Karl_Lauterbach Will ihn nicht kompl… https://t.co/PkJC2LeZOS vor 19 Stunden Michael @BlueEye93096693 @tina63283141 @Karl_Lauterbach Er hat doch recht. Auch mit Delta ist die Impfung die Lösung, nur d… https://t.co/XByxu7slOB vor 19 Stunden