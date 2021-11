15.11.2021 ( vor 1 Woche )



Am 25. November soll die epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen, so der Plan der Ampelpartner. Nun aber explodieren die Coronazahlen – und der Chef des Weltärztebundes wird deutlich. Am 25. November soll die epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen, so der Plan der Ampelpartner. Nun aber explodieren die Coronazahlen – und der Chef des Weltärztebundes wird deutlich. 👓 Vollständige Meldung