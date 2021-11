Coronavirus: Mehr Morde in den USA: Diese Rolle spielt die Pandemie

Diese Art des Gehens trainiert unbemerkt den ganzen Körper Nebenbei alle großen Muskeln trainieren: Das ist mit einer bestimmten Art des Spazierens möglich. Dabei spielt die Dauer der Bewegung eine Rolle – und der...

t-online.de vor 3 Tagen - Deutschland





Mehr Maske für Oberstufe möglich Wie geht es in Sachen Coronavirus-Pandemie an den Schulen weiter? Diese Frage steht auf dem Tapet, da am Donnerstag wieder die wöchentliche Entscheidung über...

ORF.at vor 5 Tagen - Welt