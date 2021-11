Francois🇩🇪🇳🇱🇪🇺🏳️‍🌈💜💜@Volt⚡️⚡️ RT @derspiegel: Bei den MTV Europe Music Awards in Ungarn ist eine homosexuelle Aktivistin mit einem Preis ausgezeichnet worden. Ein deutli… vor 32 Minuten Franz W.Winterberg RT @derspiegel: Bei den MTV Europe Music Awards in Ungarn ist eine homosexuelle Aktivistin mit einem Preis ausgezeichnet worden. Ein deutli… vor 33 Minuten Sandra 🌈💉💉 RT @derspiegel: Bei den MTV Europe Music Awards in Ungarn ist eine homosexuelle Aktivistin mit einem Preis ausgezeichnet worden. Ein deutli… vor 39 Minuten Julia 🇪🇺 RT @derspiegel: Bei den MTV Europe Music Awards in Ungarn ist eine homosexuelle Aktivistin mit einem Preis ausgezeichnet worden. Ein deutli… vor 42 Minuten Bernd Kunkel Endlich eine Marke die sich traut. https://t.co/XI5ykCC6qG vor 42 Minuten WolfiR 👍🇪🇺🇪🇺🇪🇺 RT @derspiegel: Bei den MTV Europe Music Awards in Ungarn ist eine homosexuelle Aktivistin mit einem Preis ausgezeichnet worden. Ein deutli… vor 1 Stunde