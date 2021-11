Unauthorität RT @phil_ipp_fritz: Polnischer Polizist schwer verletzt – Eskalation an Grenze zwischen #Polen und #Belarus. Massive Ausschreitung. https:… vor 55 Minuten Deutsch-Werden.de Nach Eskalation beruhigt sich Lage um Migranten an Grenze zwischen Belarus und Polen https://t.co/1NzO5VmGeO vor 1 Stunde Cedric RT @Einzelfallinfos: Eskalation an der Grenze: #Polen geht gegen aggressive Migranten mit Wasserwerfer und Blendgranaten vor https://t.co/1… vor 4 Stunden Heinz Roehrig RT @zeitonline_pol: Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen polnischen Sicherheitskräften und Flüchtlingen an der belarussischen Gr… vor 5 Stunden Christian Brey RT @zeitonline_pol: Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen polnischen Sicherheitskräften und Flüchtlingen an der belarussischen Gr… vor 5 Stunden ZEIT ONLINE Politik Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen polnischen Sicherheitskräften und Flüchtlingen an der belarussische… https://t.co/BXWm6fKgRU vor 6 Stunden