Pflegekraft RT @MDRAktuell: US-Pharmakonzern Pfizer beantragt in den USA Notfallzulassung für Corona-Medikament Paxlovid. Laut dem Unternehmen wurden d… vor 5 Minuten tweetdemagoge ★ RT @MDRAktuell: US-Pharmakonzern Pfizer beantragt in den USA Notfallzulassung für Corona-Medikament Paxlovid. Laut dem Unternehmen wurden d… vor 45 Minuten Sanoj RT @MDRAktuell: US-Pharmakonzern Pfizer beantragt in den USA Notfallzulassung für Corona-Medikament Paxlovid. Laut dem Unternehmen wurden d… vor 52 Minuten Michael Voß RT @MDRAktuell: US-Pharmakonzern Pfizer beantragt in den USA Notfallzulassung für Corona-Medikament Paxlovid. Laut dem Unternehmen wurden d… vor 58 Minuten Muschelschloss 💉💉💉 💪 RT @MDRAktuell: US-Pharmakonzern Pfizer beantragt in den USA Notfallzulassung für Corona-Medikament Paxlovid. Laut dem Unternehmen wurden d… vor 1 Stunde MDR AKTUELL US-Pharmakonzern Pfizer beantragt in den USA Notfallzulassung für Corona-Medikament Paxlovid. Laut dem Unternehmen… https://t.co/5roxlKaas5 vor 1 Stunde