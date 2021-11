17.11.2021 ( vor 13 Stunden )



Während das Land von Krisen erdrückt wird, will sich die kommende Regierung zur Macht durchschweigen. So gut kann der Koalitionsvertrag gar nicht werden. Während das Land von Krisen erdrückt wird, will sich die kommende Regierung zur Macht durchschweigen. So gut kann der Koalitionsvertrag gar nicht werden. 👓 Vollständige Meldung