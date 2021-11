Die Regierung in Kiew fürchtet, dass Migranten von der belarussisch-polnischen Grenze an die Grenze zur Ukraine geschickt werden. Tausende Sicherheitskräfte...

Plant Russland eine Invasion der Ukraine? Das fragen sich westliche Regierungen, nachdem in Russland auffällige Truppenbewegungen festgestellt wurden. Auch der...