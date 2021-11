Inzidenzwerte um 1600: Salzburg und Oberösterreich gehen in Lockdown für alle Die Ministerpräsidenten Salzburgs und Oberösterreichs wehren sich lange gegen Einschränkungen für Geimpfte, nun verkünden sie jedoch einen allgemeinen...

n-tv.de vor 2 Stunden - Welt





Trotz Lockdown: Faßmann will Schulen offen halten [premium] Von einem Wechsel ins Distance Learning in Oberösterreich und Salzburg will Bildungsminister Heinz Faßmann nichts wissen. Es soll aber neuerlich strengere...

DiePresse.com vor 3 Stunden - Oesterreich





Lockdown für OÖ und Salzburg fix Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat am Donnerstag im Landtag im Rahmen der Beantwortung einer dringlichen Anfrage der NEOS angekündigt,...

ORF.at vor 3 Stunden - Welt



Salzburg und Oberösterreich kündigen Lockdown an Die österreichische Corona-Inzidenz nähert sich der 1000, besonders stark sind Salzburg und Oberösterreich betroffen. Nun stehen starke Beschränkungen bevor.

Tagesspiegel vor 3 Stunden - Deutschland





Österreich: Salzburg und Oberösterreich kündigen Lockdown an Derzeit gibt es einen Lockdown für ungeimpften Personen in Österreich. Doch die zwei am stärksten betroffenen Regionen wollen nun noch einen Schritt...

Augsburger Allgemeine vor 4 Stunden - Politik



Stelzer kündigt Lockdown für OÖ und Salzburg an

ORF.at vor 4 Stunden - Welt