"30" von Adele: Die schönste Version einer traurigen Geschichte

Vorwürfe gegen Klinikdirektor: In der Bauchdecke klaffte über Wochen ein Loch Traumatisierte Patienten, mehrere Konkurse – und ein Polizeieinsatz in einer Zürcher Privatklinik. Die unglaubliche Geschichte des Dr. Sebastian V., der...

Basler Zeitung vor 2 Tagen - Top





Wer erkennt den "Die Ärzte"-Hit "eniewhcS dnis rennäM"? Tom Beck, Jeanette Biedermann und Patrick Lindner rätseln im großen Promi Special von "Let the music play" SAT.1: Unterföhring (ots) - Rät Patrick Lindner "Macarena" in einer Schlager-Version? Erkennt Bürger Lars Dietrich das Musikvideo von Britney Spears' "Oops, I...

Presseportal vor 3 Tagen - Pressemitteilungen