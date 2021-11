Donyell Malen sollte Borussia Dortmund unberechenbarer und torgefährlicher machen. Gegen Stuttgart traf der Niederländer nun erstmals in einem Bundesligaspiel...

Der BVB gewinnt hauchdünn gegen Stuttgart. Tabellenführer Bayern ist nur noch einen Punkt entfernt - doch um an den Münchnern vorbeizuziehen, müssen die...

Dortmund (dpa) – Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose hat die 1:2-Niederlage von Tabellenführer FC Bayern am Freitagabend in Augsburg "wahrgenommen". Über...

Borussia Dortmund hat die Gunst der Stunde genutzt und das Meisterrennen in der deutschen Bundesliga wieder spannend gemacht. Nach der überraschenden...

BVB: Guerreiro gibt Comeback - VfB noch ohne Silas Raphael Guerreiro gibt sein Comeback bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nach sieben Wochen direkt in der Startelf. Der Portugiese beginnt nach seinem...

