Westdeutsche Zeitung Auffrischungsimpfung: Boostern mit Biontech oder Moderna? - „Nehmen, was da ist“ https://t.co/1eBNx9vRbn https://t.co/1U3ZaKGEwE vor 5 Stunden Cityreport24 Auffrischungsimpfung: Boostern mit Biontech oder Moderna? - "Nehmen, was da ist" https://t.co/htg5ZaROTJ https://t.co/1uDCdOovxM vor 8 Stunden Katharina Rosch RT @informelles: #Moderna als Booster ist garantiert nicht die schlechteste, in der Regel sogar die beste Wahl! Also definitiv kein Grund,… vor 2 Tagen Informelles - Stoßlüften2.0 😷💉🥦 #Moderna als Booster ist garantiert nicht die schlechteste, in der Regel sogar die beste Wahl! Also definitiv kein… https://t.co/oaznuFaAmw vor 2 Tagen Uschi Blümlein 💉💉🍀☕🟢🎶🎧💻🥳😺 Auffrischungsimpfung gegen die vierte Welle. Boostern mit BionTech oder Moderna und mögliche Nebenwirkungen. https://t.co/S60pOurQqH vor 5 Tagen Mario Gericke Auffrischungsimpfung gegen die vierte Welle: Boostern mit Biontech oder Moderna – Reaktionen und Nebenwirkungen https://t.co/SBNXexghzs vor 5 Tagen