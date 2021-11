21.11.2021 ( vor 7 Stunden )



Der Bund will ausgerechnet den beliebtesten Der Bund will ausgerechnet den beliebtesten Impfstoff der Deutschen, Biontech , rationieren. Stattdessen soll mehr Moderna verimpft werden. Der Aufschrei ist groß, Ärzte laufen Sturm. Doch ist das wirklich so ein Problem? Was über Wirksamkeit und Risiken bekannt ist. 👓 Vollständige Meldung