Laut Medienberichten ist der amerikanische Schauspieler Joey Morgan nicht mehr am Leben. Er wurde 28 Jahre alt. Morgan spielte unter anderem in der Horrorkomödie „Scouts vs. Zombies – Handbuch zur Zombie-Apokalypse“ mit. 👓 Vollständige Meldung