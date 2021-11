Quelle: Spot on News STUDIO - vor 5 Stunden



"Der Medicus" machte ihn berühmt: Bestseller-Autor Noah Gordon ist tot 00:53 Der US-Autor Noah Gordon ist tot. Das teilte die Familie auf der offiziellen Homepage des 95-Jährigen mit. Mit "Der Medicus" führte er lange die Bestsellerlisten in Deutschland an.