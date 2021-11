Zunehmende Gewalt gegen Frauen

taz - die tageszeitung: Deutschland (ots) - An einem Tag im Jahr ist der Scheinwerfer, der auf das Phänomen "Gewalt gegen Frauen" gerichtet ist, einigermaßen...

Politik betont Angebote zum Schutz von Frauen Zum Auftakt der internationalen 16 Tage gegen Gewalt an Frauen findet in Österreich am Dienstag ein Gewaltschutzgipfel statt. Frauenministerin Susanne Raab,...

ORF.at vor 7 Stunden - Welt Auch berichtet bei • abendblatt.de