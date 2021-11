Regierungsbündnis: Ampel: Wie viel Aufbruch steckt in der neuen Koalition?

Wie erst nimmt die Modebranche ihre Diversity-Versprechen? Die Modebranche gibt sich gern offen, cool und divers. Aber wie viel Ernsthaftigkeit steckt hinter Diversity-Werbekampagnen? Und wie fühlen sich People of...

Welt Online vor 4 Tagen - Top





Doppelt so viel wie 2019 - Weltklimagipfel stieß so viel CO2 aus wie 10.000 Haushalte in einem ganzen Jahr Nicht nur die Verhandlungsergebnisse des Weltklimagipfels in Glasgow 2021 sind nach einer Änderung in letzter Minute stark kritisiert worden. Nach neuesten...

Focus Online vor 1 Woche - Vermischtes