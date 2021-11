RND Immer wieder gibt es in #Russland schwere Unglücke in Bergwerken mit vielen Toten. Einmal mehr trauern Familien in… https://t.co/cHeDabnGUb vor 1 Stunde SZ Panorama In einem Bergwerk im Westen Sibiriens hatte sich in 250 Meter Tiefe eine Explosion ereignet. 52 Menschen starben. U… https://t.co/6sCg5pALa9 vor 2 Stunden SZ Top-News In einem Bergwerk im Westen Sibiriens hatte sich in 250 Meter Tiefe eine Explosion ereignet. 52 Menschen starben. U… https://t.co/PRfF2wdEPf vor 2 Stunden Süddeutsche Zeitung In einem Bergwerk im Westen Sibiriens hatte sich in 250 Meter Tiefe eine Explosion ereignet. 52 Menschen starben. U… https://t.co/AZGfFJLkHd vor 2 Stunden Conni 💉💉 RT @berlinerzeitung: Die Arbeit in russischen Bergwerken gilt als lebensgefährlich. Sibirien trauert einmal mehr. Viele Familien haben auf… vor 3 Stunden Berliner Zeitung Die Arbeit in russischen Bergwerken gilt als lebensgefährlich. Sibirien trauert einmal mehr. Viele Familien haben a… https://t.co/YR2avNQqQS vor 3 Stunden