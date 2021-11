SAT.1: Unterföhring (ots) - Die Kult-Gameshow "Geh aufs Ganze!" ist zurück in SAT.1 und zockt sich am Freitagabend souverän zum Prime-Time-Sieg. Überragende...

TV-Tipp: Die Kultshow "Geh aufs Ganze!" ist zurück Köln (dpa) - Es ist wieder mal so weit, Jörg Draeger nestelt in seinem Zauber-Sakko, in dessen Taschen mehr Geldscheine zu stecken scheinen als in einem...

t-online.de vor 3 Tagen - Deutschland