Neuer Konkurrent für Netflix, Amazon und Co.: Streaming-Gigant kommt auch nach Deutschland Netflix, Amazon und Co. bekommen in Deutschland einen neuen Konkurrenten auf dem Streaming-Markt. Ab nächstem Jahr wird auch in Deutschland der Dienst...

CHIP Online vor 1 Woche - Computer





Neuer Konkurrent für Netflix, Amazon und Co.:Streaming-Gigant kommt auch nach Deutschland Streaming-Anbieter wie Netflix, Amazon und Co. bekommen in Deutschland einen neuen Konkurrenten. ViacomCBS wird auch in Deutschland den Dienst Paramount+ an den...

CHIP Online vor 1 Woche - Computer