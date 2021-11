27.11.2021 ( vor 17 Stunden )



Der deutsche Ausnahme-Athlet gewinnt sein Achtelfinale in Houston, Texas, kampflos. Sein Gegner hatte Kontakt mit einem Corona-Infizierten und begab sich in Quarantäne. Gewinnt Boll in der nächsten Runde, ist ihm die erste WM-Medaille seit 2011 sicher.