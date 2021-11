27.11.2021 ( vor 3 Stunden )



Per Gewaltaktion befreite eine Gruppe aus der linken Szene 1970 den Häftling Andreas Baader. Im Chaos floss Blut – der Einstieg in den bewaffneten Kampf. Die Devise der RAF: »Natürlich kann geschossen werden.«