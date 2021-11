In den Niederlanden hat die Polizei die Flucht eines Paares aus einem Quarantäne-Hotel vereitelt. In der Unterkunft sind auch Reisende aus Südafrika mit...

In Amsterdam sind zwei Reisende nach einem Quarantänebruch am Flughafen festgenommen worden. Einer von ihnen ist positiv getestet.

Männer brechen in Kita ein: Festnahme In Berlin-Marzahn sind zwei Männer in der Nacht zu Montag in eine Kindertagesstätte eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden 18- und...

t-online.de vor 3 Stunden - Deutschland