Omikron ist mit "sehr hoher Wahrscheinlichkeit" schon in Deutschland 00:55 Die neue Omikron-Variante des Coronavirus hat Deutschland bereits erreicht. Das sei zumindest "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" so, twitterte Hessens Sozialminister Kai Klose.